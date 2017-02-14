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Житель села Черемное в Алтайском крае подозревается в угоне автомобиля ВАЗ-2106, сообщили в ГУ МВД по региону.

Согласно данным полиции, накануне ночью молодой человек 1989 года рождения взломал замок двери машины и завел двигатель, сомкнув провода зажигания.

"Проехав несколько метров, автомобиль застрял в снегу. Выехать из него мужчина не смог. После этого злоумышленник покинул автомобиль и скрылся с места преступления", – указывают в правоохранительном ведомстве.

Вскоре полиция установила личность злоумышленника, который не стал отрицать свою вину.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об угоне. Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.