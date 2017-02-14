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Жителей Алтайского края предупреждают о повышенном загрязнении воздуха во вторник, 14 февраля.
"Малоинтенсивный атмосферный процесс способствует накоплению загрязняющих примесей в воздухе города. Предприятиям города и автотранспорту рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу", – говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
В данный момент уровень загрязнения воздуха в Барнауле характеризуется как повышенный.
Напомним, что в настоящее время в Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное из-за аномальных холодов.
Комментарии
А причем тут жители Алтайского края?
Ну да, а при чём тут мы?
Предприятиям города и автотранспорту рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу
Ага, как же, уже бегут очистители воздуха покупать. Каждый раз так.
Ветра нет, а штормовое предупреждение есть - что курите, поделитесь?
Надо к транспортному налогу добавить налог на загрязнение окружающей среды тысяч 50. А ТЭЦ пускай каждому жителю Барнаула ущерб здоровью выплачивает.