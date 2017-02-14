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Синоптики предупреждают жителей Алтайского края о загрязненном воздухе

, ИА "Амител"
Скоплению вредных примесей способствует морозная и безветренная погода

Фото: rybinsk-once.ru

Жителей Алтайского края предупреждают о повышенном загрязнении воздуха во вторник, 14 февраля.

"Малоинтенсивный атмосферный процесс способствует накоплению загрязняющих примесей в воздухе города. Предприятиям города и автотранспорту рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу", – говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

В данный момент уровень загрязнения воздуха в Барнауле характеризуется как повышенный.

Напомним, что в настоящее время в Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное из-за аномальных холодов.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

14.02.2017 09:58
- гость -

А причем тут жители Алтайского края?

0  0
14.02.2017 10:25
- гость -

Ну да, а при чём тут мы?

0  0
14.02.2017 10:55
- гость -

Предприятиям города и автотранспорту рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу

Ага, как же, уже бегут очистители воздуха покупать. Каждый раз так.

0  0
14.02.2017 11:35
- гость -

Ветра нет, а штормовое предупреждение есть - что курите, поделитесь?

0  0
14.02.2017 13:11
- гость -

Надо к транспортному налогу добавить налог на загрязнение окружающей среды тысяч 50. А ТЭЦ пускай каждому жителю Барнаула ущерб здоровью выплачивает.

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