Фото: "Алтайский спорт"

В Алтайском крае в 2017 году почти в два раза увеличен лимит средств краевого бюджета на финансирование спортивных объектов. Такие данные приводит Министерство экономического развития правительства Алтайского края.

Так, в прошедшем году из краевого бюджета на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт спортивных объектов направлено более 90 миллионов рублей. В частности, в Бийске состоялось открытие ледовой арены "Бия", в городе Яровое – футбольного поля. Кроме того, практически завершены работы на ДЮСШ по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле, продолжено строительство мини-футбольного поля в районном центре Ребриха и здания школы олимпийского резерва "Горные лыжи" в Белокурихе.

В 2017 году объем финансирования отрасли "Физическая культура и спорт" в рамках краевой инвестиционной программы будет увеличен в два раза — до 198 миллионов. Эти средства пойдут на 8 объектов.

Так, самым значимым будет выполнение корректировки проектно-сметной документации и продолжение работ по возведению крытого катка на проспекте Сибирском в Барнауле, который не могут достроить уже 7 лет. Общая сумма объекта – около 500 миллионов, причем около 180 уже было потрачено.

Кроме того, будут завершены некоторые работы на базе гребного канала. В Бийске в помещении ледовой арены будет уложено дополнительное покрытие, что позволит эксплуатировать данное сооружение и в летний период. Также запланировано создание спортивных объектов в Благовещенском и Завьяловском районах: в Благовещенке будет построен спорткомплекс площадью 1474,8 кв. м, а в Завьялово с участием средств федерального бюджета – мини-футбольное поле.

Также ожидается, что в Рубцовске в 2017 году заработает частный ледовый дворец за 100 миллионов рублей.