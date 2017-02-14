Фото: 2kmusic.com
Австрийский артист Томас Нойвирт, который обрел популярность под сценическим псевдонимом Кончита Вурст, заявил, что его женское альтер-эго исчерпало себя, а сам певец намерен создать новый образ, пишет РИА Новости со ссылкой на Welt am Sonntag.
Музыкант отметил, что с Кончитой в ближайшее время придется распрощаться, так как у Нойвирта появилось чувство, что он хочет "создать новую индивидуальность". "Может быть, далекую от меня самого", – отметил артист.
Музыкант отмечает, что после победы на песенном конкурсе "Евровидение" бородатая женщина достигла всего, что могла, и теперь она ему больше не нужна.
Певец рассказал, что стал чаще сомневаться в себе, и именно из-за этого он решил "попрощаться" с Кончитой и придумать новый образ. "Я должен ее убить", — цитирует музыканта Welt am Sonntag.
Журналисты подчеркивают, что Нойвирт давно работает над "свежим" имиджем. В его Instagram-аккаунте начали появляться снимки в "мужском" обличии.
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Напомним, Нойвир в образе Кончиты одержал победу на "Евровидении-2014". В финале певец исполнил песню Rise Like a Phoenix.
Комментарии
Изначально никому не нужна была. Толерасты хреновы...
Хороший эпатажный образ был, пивохлебы не поймут.
блевота
Нет уж, раз назвался Кончитой, тяни лямку до конца
"Я должен ее убить", — цитирует музыканта Welt am Sonntag.
Ну так пристрели её))))
певец намерен создать новый образ
Боюсь даже представить этот "новый образ")))
Теперь будет не отличить ее!
Ага,осталось бороду сбрить,и на её месте член приживить!
Нет уж, как говориться...
Назвалась клизмой- полезай в ...
Куда Казимира дели, изверги?
Он в составе ДРГ ВСУ,под Луганском малость затерялся!
Говорят Томас Нойвирт, тайно встречался с Рогозиным, после чего отказался от образа "бородатой женщины" и планирует просить гражданство РФ у Путина.
АГА,А путин ему присвоил воинское звание-сержант,и отправил защищать юго-восток Окраины от фашистских оккупантов!