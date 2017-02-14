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Австрийский артист Томас Нойвирт, который обрел популярность под сценическим псевдонимом Кончита Вурст, заявил, что его женское альтер-эго исчерпало себя, а сам певец намерен создать новый образ, пишет РИА Новости со ссылкой на Welt am Sonntag.

Музыкант отметил, что с Кончитой в ближайшее время придется распрощаться, так как у Нойвирта появилось чувство, что он хочет "создать новую индивидуальность". "Может быть, далекую от меня самого", – отметил артист.

Музыкант отмечает, что после победы на песенном конкурсе "Евровидение" бородатая женщина достигла всего, что могла, и теперь она ему больше не нужна.

Певец рассказал, что стал чаще сомневаться в себе, и именно из-за этого он решил "попрощаться" с Кончитой и придумать новый образ. "Я должен ее убить", — цитирует музыканта Welt am Sonntag.

Журналисты подчеркивают, что Нойвирт давно работает над "свежим" имиджем. В его Instagram-аккаунте начали появляться снимки в "мужском" обличии.

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Напомним, Нойвир в образе Кончиты одержал победу на "Евровидении-2014". В финале певец исполнил песню Rise Like a Phoenix.