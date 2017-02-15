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"VS Недвижимость" открывает новый офис в Барнауле

, ИА "Амител"
Агентство гарантирует полное сопровождение сделки при покупке квартиры в жилом комплексе "Матрешки"

Приобретение квартиры в новостройке связано с немалыми трудностями: поиск надежного застройщика, профессионального и опытного агентства недвижимости, банка с выгодной процентной ставкой по ипотеке, документальным оформлением приобретения квартиры. Наверное, любой клиент в это время мечтает о возможности выполнить все действия и операции в одном месте.

У покупателей квартир в ЖК "Матрешки" теперь есть возможность приобрести квартиру в комфортных условиях, ведь специально для этого ООО ИСК "ВИРА-Строй" открывает новый офис в Барнауле для своего единственного официального партнера – "VS-Недвижимость".

"Мы – агентство недвижимости, которое имеет эксклюзивные права на продажу объектов ВИРА-Строй. Для потенциальных клиентов, которые думают над покупкой квартиры в новостройке, достаточно обратиться к нам, ведь мы занимаемся полным сопровождением сделки", – рассказывает Белов Сергей Михайлович, директор агентства.

В услуги агентства входят все этапы заключения сделки:

  •  поиск идеального для клиента варианта квартиры с учетом особенностей планировки и расположения объекта в доме;
  • подбор  удобного варианта оплаты;
  • оформление договора долевого участия;
  • выбор вместе с клиентом подходящего банка при ипотечном кредитовании;
  • подача первичных документов в банк-партнер для получения кредитного решения;
  • сопровождение клиента в МФЦ для регистрации ДДУ (договора долевого участия);
  • сопровождение клиента при подписании акта приема-передачи квартиры.

 "VS Недвижимость" имеет комфортабельный офис, где покупателю окажут полный спектр услуг: от поиска квартиры до сопровождения для подписания акта приема-передачи квартиры. Для новоселов с детьми оборудован детский уголок, поэтому спокойно можно приезжать всей семьей и не переживать, что детям будет неуютно.

Агентство недвижимости располагается на этаж выше, чем офис застройщика, и при возникновении любых технических сложностей специалисты агентства могут пригласить представителей технического отдела ООО ИСК "ВИРА-Строй", которые дадут исчерпывающие и компетентные ответы.

ЖК "Матрешки" – проект из восьми домов от компании ВИРА-Строй, который реализуется в одном из новых и перспективных районов Барнаула – квартале 2009. Это динамично развивающаяся территория с удобной транспортной развязкой, элементами социальной, торговой и общественно-деловой инфраструктуры. Покупателей квартир ждет еще одно важное преимущество: все помещения будут переданы новоселам с качественной отделкой "под ключ" по инвестиционно привлекательной цене.
Более подробная информация доступна по телефону агентства недвижимости: +7 (385 2) 55 76-28 и на сайте http://vira-stroy.ru.

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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