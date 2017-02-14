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Представитель Межгосударственного авиационного комитета должен прибыть во вторник, 14 февраля, на место поисков упавшего в Республике Алтай вертолета, сообщили в Сибирском региональном центре МЧС России.

"На 14.02.2017 года запланировано: прибытие к месту поиска представителя МАК; настройка и тестирование глубоководного комплекса Falcon; обследование предполагаемого места падения вертолета на катере типа "Ярославец" с использованием глубоководного комплекса Falcon; обследование береговой линии заповедника в районе кордона "Кокши", – информируют в экстренном ведомстве.

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Также спасатели планируют сегодня провести обследование акватории Телецкого озера с применением четырех плавсредств, включая судно на воздушной подушке "Арго". Кроме того, зону поиска будут обследовать с помощью трех вертолетов Ми-8.

"Задействовано всего: 199 человек и 37 единиц техники, из них от МЧС России 164 человека (в том числе 14 водолазов) и 26 единиц техники", – добавляют в МЧС.

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Напомним, информация о крушении вертолета появилась вечером 12 февраля. По предварительным данным, на борту авиасудна находились пять человек: предприниматель Анатолий Банных, представитель руководства комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, известный парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена.

В настоящее время в акватории Телецкого озера продолжается поисковая операция.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Рассматриваются три основные версии крушения – техническая неисправность, сложные метеоусловия или ошибка пилота.

Расследованием ЧП также занимается Межгосударственный авиационный комитет.