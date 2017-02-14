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Положение о Почетной грамоте правительства Алтайского края утвердил губернатор Александр Карлин, сообщили в пресс-службе региональных властей.

Данное решение связано с изменением формы управления регионом. В итоге в числе наград появилась Почетная грамота правительства Алтайского края, право на награждение которой имеют лица, удостоенные наград федеральных органов государственной власти, органов государственной власти региона, органов местного самоуправления или имеющие трудовой стаж не менее 20 лет.

Наградные материалы кандидатов, претендующих на получение награды, рассматривает профильная комиссия.

Также учреждена юбилейная Почетная грамота правительства края, которой награждают трудовые и творческие коллективы.