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Правительство утвердило правила предоставления субсидий из федерального бюджета регионам на формирование комфортной городской среды, пишет "Российская газета" со ссылкой на сообщение на сайте кабмина.

Отмечается, что регионы в текущем году получат 20 миллиардов рублей, которые пойдут на благоустройство площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов и парков. Субсидии позволят субъектам получить софинансирование расходов на данные цели. Уточняется, что деньги также можно будет использовать для ремонта парковочных мест, тротуаров и подъездных территорий к дому.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что вопрос развития дворов и придомовых территорий необходимо решать совместно с жителями, а руководители регионов и муниципалитетов должны обращать внимание на мнение горожан, добавляет РИА Новости.

Газета отмечает, что постановление подготовил Минстрой в рамках программы "ЖКХ и городская среда". Средства из федерального бюджета будут выделять исходя из соглашения министерства с властями субъекта РФ. Субсидии будут предоставляться при выполнении указанного на сайте правительства ряда условий.

По словам вице-премьера Дмитрия Козака, регионам предстоит организовать работу таким образом, чтобы все муниципалитеты с численностью жителей свыше тысячи человек утвердили пятилетнюю программу благоустройства территорий до 2022 года, включая благоустройство дворовых территорий.

Также он отметил, что, вероятно, придется вносить изменения в законодательство для того, чтобы взаимодействовать с частными собственниками зданий, подчеркивает агентство.