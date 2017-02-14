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Японское правительство направило протест России после присвоения имен пяти безымянным островам Курильской гряды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генсекретаря кабинета министров Японии Есихидэ Сугу.

По его словам, переименование является неприемлемым и противоречит позиции Японии. Суга добавил, что протест РФ был направлен по дипломатическим каналам в понедельник, 13 февраля.

Генеральный секретарь считает, что это "не должно повлиять" на ход переговоров с Москвой по мирному договору. Также он выразил мнение, что "именно наличие таких проблем подчеркивает важность решения территориального вопроса".

Именно поэтому японская сторона собирается продолжать упорные переговоры с РФ, добавил он.

Напомним, ранее распоряжение о присвоении имен пяти Курильским островам подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Острова получили имена генерал-лейтенанта Деревянко К.Н, генерал-лейтенанта Гнечко А.Р, государственного деятеля, дипломата Громыко А.А, государственного деятеля, губернатора Фархутдинова И.П. и капитана дальнего плавания Щетининой А.И.

Агентство напоминает, что Москва и Токио с середины прошлого века ведут консультации по вопросу о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны, однако этому мешает проблема принадлежности южной части Курил.

Острова вошли в СССР по итогам войны, но их принадлежность оспаривается Токио. В МИД РФ заявляют, что российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.