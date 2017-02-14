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Новости

Япония направила протест РФ из-за присвоения имен пяти Курильским островам

, ИА "Амител"
Ранее распоряжение о присвоении имен островам подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев

Фото: youtube.com

Японское правительство направило протест России после присвоения имен пяти безымянным островам Курильской гряды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генсекретаря кабинета министров Японии Есихидэ Сугу.

По его словам, переименование является неприемлемым и противоречит позиции Японии. Суга добавил, что протест РФ был направлен по дипломатическим каналам в понедельник, 13 февраля.

Генеральный секретарь считает, что это "не должно повлиять" на ход переговоров с Москвой по мирному договору. Также он выразил мнение, что "именно наличие таких проблем подчеркивает важность решения территориального вопроса".

Именно поэтому японская сторона собирается продолжать упорные переговоры с РФ, добавил он.

Напомним, ранее распоряжение о присвоении имен пяти Курильским островам подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Острова получили имена генерал-лейтенанта Деревянко К.Н, генерал-лейтенанта Гнечко А.Р, государственного деятеля, дипломата Громыко А.А, государственного деятеля, губернатора Фархутдинова И.П. и капитана дальнего плавания Щетининой А.И.

Агентство напоминает, что Москва и Токио с середины прошлого века ведут консультации по вопросу о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны, однако этому мешает проблема принадлежности южной части Курил.

Острова вошли в СССР по итогам войны, но их принадлежность оспаривается Токио. В МИД РФ заявляют, что российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.02.2017 11:19
Filin

да пусть хоть упрыгаются на берегу

0  0
14.02.2017 11:21
Ru.бaнок

Как у нас в Японии,три врача туда глядели,ни хрена не поняли! Хе,хе,хе,хи! Пусть протест выставляют пенндостану за Хиросиму и Нагасаки!

0  0
14.02.2017 11:30
- гость -

Надо там референдум замутить, типа чьи острова? Может к пиндосии сразу захотят примкнуть, а вы Япония, Япония....

0  0
14.02.2017 11:47
Истина

Надо было их назвать так: 1 АВот 2 Фиг 3 Вам 4 Узкоглазые 5 Утырки

0  0
14.02.2017 12:08
- гость -

- гость - 14 февраля 2017 г. 11:30

На Украине своей проводи референдумы, к кому вы захотите примкнуть. Заодно, глядишь, и война кончится.

0  0
14.02.2017 12:16
Ru.бaнок

Ty истина,вспомнился анектод! Дама выгуливает 4 собаки,они от неё разбегаються в разные стороны. Собак звали: 1.Обся 2.Руся 3.Пока 4.Лена Дабы собрать всех собак воедино,дама кричит-Обсярусяпокалена! Проходящий рядом дворник,ей говорит,сударыня,а не могли бы с осуществить ваши намерения в соседнем дворе!?

0  0
14.02.2017 13:14
- гость -

Южные Курильские острова попадают под действие пятой статьи японо-американского Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. Это означает, что в случае их передачи Японии на островах могут быть размещены войска США и вооружения, заявил глава МИД Японии Фумио Кисида.

«По договору Японии и США, не иначе как на все районы Японии распространяется его пятая статья», — сказал министр, выступая на дебатах в бюджетной комиссии нижней палаты Представителей японского парламента.

0  0
14.02.2017 13:39
- гость -

Дождутся, переименуем Хоккайдо в Хатико и будут вечно смотреть на Курилы и ждать....

0  0
14.02.2017 14:07
Гражданин

Хорошая новость. Почитал про Щетинину - первая женщина-капитан дальнего плавания!

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