Фото: телеканал "Катунь 24"

Все необходимые силы для поиска вертолета Robinson сосредоточены на берегу Телецкого озера, проинформировали в ГУ МЧС по Республике Алтай во вторник, 14 февраля.

"В рекордный срок, менее чем за 20 часов, в районе предполагаемого крушения частного вертолета Robinson в Республике Алтай сформирована максимально необходимая группировка сил МЧС России для проведения поисковых работ. Спасатели с техникой и оборудованием прибыли за сотни и тысячи километров из Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской и Иркутской областей", – уточняют в экстренном ведомстве.

В поисках воздушного судна непосредственно в водах Телецкого озера будет задействовано более 150 специалистов. В район происшествия прибыла вся необходимая техника и оборудование – в общей сложности 25 единиц.

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Сегодня работы в предполагаемом месте падения вертолета планируется вести с использованием глубоководного телеуправляемого аппарата "Фалькон". Одновременно с этим будет продолжена авиаразведка, которая накануне была осложнена неблагоприятной погодой.

Информация о крушении вертолета появилась вечером 12 февраля. По предварительным данным, на борту находились предприниматель Анатолий Банных, представитель руководства комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, известный парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена.

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий рассматриваются техническая неисправность, сложные метеоусловия или ошибка пилота.