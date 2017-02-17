Ремонт — дело непростое. Многие по своему опыту знают, что его можно только начать, а закончить уже невозможно. Компания "Знак" понимает это и уже более пяти лет проводит акцию: "Ремонт за семь дней", которая поможет горожанам быстрее завершить ремонт. Гипермаркет отводит неделю на выбор всего необходимого для стройки со скидкой 15%. Каждый день скидка действует на определенную группу товаров.
- В понедельник – на межкомнатные и входные двери.
- Вторник посвящен ламинату, ковролину и коврам
- Среда — день стеновых панелей.
- В четверг можно выгодно приобрести ванны, душевые кабины, сантехнику и смесители
- В пятницу скидка распространяется на мебель для ванных комнат
- В субботу – керамическая плитка, керамогранит и обои
- Воскресенье – светильники.
В дополнение к полюбившейся акции "Ремонт за 7 дней" в этом году компания "Знак" возвращает покупателям деньги обратно. В феврале проводится акция "Счастливый чек".
Каждую субботу ровно в 12:00, 14:00 и 16:00 случайным образом выбирается касса. Покупателю, совершающему в эту секунду покупку на этой кассе, возвращается обратно 1000 рублей. В праздничные дни: 23 февраля и 8 марта акция проводится пять раз каждый час с 12:00 до 16:00, также один из победителей получит суперскидку – 4000 рублей.
Гипермаркет "Знак" находится по адресу: г. Барнаул, пр-т Строителей, 94
Время работы: 9:00–20:00
Телефон: +7 (3852) 36-40-80