Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, которые "Уральские авиалинии" спрятали за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват. Жители культурной столицы на летние каникулы собираются в Батуми, Тбилиси и Ларнаку. Екатеринбург, помимо российского юга, отдал предпочтение Тбилиси и Бургасу. Жители Барнаула не остались в стороне. Они заранее стали готовиться к летнему отдыху и отдали предпочтение Симферополю.

Распродажа продлится до 26 февраля 2017 года. У участников акции есть возможность купить билеты со скидкой до 30% в Симферополь и Сочи на май. Также пассажиры могут отправиться в горные Тбилиси и Ереван или в Баку на побережье Каспийского моря. Совершить перелет в рамках распродажи возможно с 15 мая по 15 октября 2017 г.

Билеты по специальным ценам на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, в call-центре авиакомпании по телефону 8-800-77-00-262 и в авиакассах. Ознакомиться со списком направлений, участвующих в акции, можно здесь.