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Жертвами ДТП с туристическим автобусом на Тайване стали 32 человека, еще 12 госпитализированы в тяжелом состоянии, пишет ТАСС со ссылкой на Центральное агентство новостей Тайваня.

По данным местной полиции, автобус, в салоне которого находились 44 человека, в том числе гид и водитель, врезался на большой скорости в ограждение при съезде со скоростного шоссе в районе Наньган города Тайбэя. Подтверждена гибель 32 людей, включая двоих, которые скончались в больнице.

Уточняется, что пассажиры автобуса, в основном пожилые люди, ехали из туристической поездки в город Тайчжун. По данным агентства, иностранцев в транспорте не было.

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь выразила соболезнования в связи с гибелью людей и распорядилась приложить все усилия для спасения жизней пострадавших.

По словам официального представителя Ростуризма Светланы Сергеевой, сведений о том, что в автобусе могли находиться россияне, пока нет, пишет агентство.

Она также отметила, что Ростуризм находится на связи с ситуационным центром российского внешнеполитического ведомства.