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Суд приговорил жителя села Алтайское к условному сроку за вовлечение 15-летней девочки в употребление наркотиков, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
В настоящее время установлено, что 28 августа прошлого года 41-летний мужчина склонил несовершеннолетнюю к курению марихуаны.
"Он высказал прямое предложение попробовать путём курения марихуану, находящуюся внутри сигареты, которую он заранее изготовил. При этом мужчина знал и рассказал несовершеннолетней о действии наркотического средства на организм человека", – уточняют в СКР.
В итоге суд вынес в отношении обвиняемого приговор в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Комментарии
Да разве это наркотик7 Этож лекарство.
ржу над вашими лексическими экзерсисами. )))
"Он высказал прямое предложение попробовать путём курения марихуану, находящуюся внутри сигареты, которую он заранее изготовил. "
Кстати, добавьте в ваш скудный словарь слово "экзерсис".
Дура!