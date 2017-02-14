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Суд приговорил жителя села Алтайское к условному сроку за вовлечение 15-летней девочки в употребление наркотиков, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

В настоящее время установлено, что 28 августа прошлого года 41-летний мужчина склонил несовершеннолетнюю к курению марихуаны.

"Он высказал прямое предложение попробовать путём курения марихуану, находящуюся внутри сигареты, которую он заранее изготовил. При этом мужчина знал и рассказал несовершеннолетней о действии наркотического средства на организм человека", – уточняют в СКР.

В итоге суд вынес в отношении обвиняемого приговор в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.