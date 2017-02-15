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Первые "лесные" проекты стартовали в Алтайском крае

, ИА "Амител"
В рамках Года экологии в крае начали проходить мероприятия для детей

Цель конкурса — привлечь внимание к теме сохранения природы

2017 год был назван Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. В связи с этим в Алтайском крае начали проходить различные мероприятия для детей, ведь они — наше будущее.

Ученики Бобровской школы Первомайского района нарисовали плакаты на тему сохранения природы. Организатором данного мероприятия стало школьное лесничество "Елочка", которое создано на базе Бобровского лесокомбината. Ребята разработали положение о конкурсе и привлекли к нему остальных учеников. По словам активистов, цель проекта — разбудить в ребятах желание сохранять родные леса, озера и реки, чтобы они достались целыми и невредимыми будущим поколениям. Всего в конкурсе приняли участие более 20 ребят. Плакаты получились красочными и трогательными. В скором времени победители получат призы.

В этом году в Алтайском крае пройдет ряд мероприятий, направленных на экологическое просвещение подрастающего поколения. Инициаторами проектов выступают Союз организаций лесной отрасли Алтайского края "Алтайлес" и лесная холдинговая компания "Алтайлес".

Цель конкурса — привлечь внимание к теме сохранения природы

Подробнее узнать о мероприятиях можно на сайте

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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