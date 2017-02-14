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Такси подорожало в Барнауле

, ИА "Амител"
Такси "Город" повысило тариф за километраж

Услуги такси "Город" подорожали в Барнауле. В компании корреспонденту ИА "Амител" подтвердили, что несколько дней назад изменили тариф за километраж. То есть если раньше клиент платил 100 рублей за поездку до семи километров, то сегодня 100 рублей он отдаст за поездку расстоянием до 5 километров.

Поездка от 5 до 9 километров в такси "Город" обойдется клиенту в 150 рублей.

За расстояние от 9 километров придется выложить уже 200 рублей.

У главного конкурента "Города" – службы заказа такси "Максим" – цены остались пока на прежнем уровне. С другой стороны, эта служба поднимала расценки в ноябре 2016 года, когда начались аномальные морозы. Тогда в пресс-службе компании пояснили, что это было сделано с целью стимулировать привлеченных водителей работать и в морозы, чтобы не терять клиентов. "Изменение цен — необходимая мера для нормальной работы такси. В морозы затраты на топливо и амортизацию автомобиля выше. Спрос на услуги такси вырос в 2,5 раза. Повышение цен компенсирует водителям расходы на оказание услуг, стимулирует выполнять заказы и сокращает ожидание автомобиля", – говорилось в сообщении компании.

Также здесь отметили, что повышение тарифа носит временный характер, и пообещали, что, когда потеплеет, стоимость поездки снизится. Однако, как признаются сами водители, работающие с этой службой заказов, снижения не произошло.


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Комментарии

14.02.2017 12:18
- гость -

не вижу подорожания. вижу укорачивание поездки

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14.02.2017 12:52
- гость -

Все в такси Максим !

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14.02.2017 12:59
- гость -

В ноябрьские морозы Максим поднимал на 10 рублей. Потом цену вернули. На Новый год они вообще опупели. Потом вернули, ну может на 10 рублей и повысили. Никаких в 2,5 раза от прошлого года нет.

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14.02.2017 14:13
- гость -

Однако, как признаются сами водители, работающие с этой службой заказов, снижения не произошло.

Чего-то эти "признательные" водители путают)) или тот, кто это написал не совсем в теме... По факту в Городе редко когда можно было уехать за эти пресловутые 100 руб. Причём почему-то никто не говорит о том, что испокон веков у них багаж - 50 руб., а в Максиме - 20 руб. Да и в целом, что касается окончательной стоимости проезда, всё зависит от водителя, вернее, от его наглости и ушлости)))

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