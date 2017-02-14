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Новости

Захарова прокомментировала беседу пранкеров с конгрессвумен США о Лимпопо

, ИА "Амител"
Ранее пранкеры поговорили с членом конгресса Максин Уотер, представившись украинским премьером Владимиром Гройсманом

Фото: linkis.com

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова иронично прокомментировала телефонный розыгрыш члена конгресса от Демократической партии США Максин Уотерс, который провели пранкеры Вован и Лексус, пишет РИА Новости.

Ранее в сети появилась запись разговора пранкеров, которые якобы позвонили Уотерс от лица премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, высказавшегося о возможности новых антироссийских санкций из-за вмешательства страны во внутреннюю политику Лимпопо. Там русские хакеры якобы атаковали серверы во время выборов и "установили режим своей марионетки Айболита", сказали Уотерс пранкеры.

"Президент АйБолит из страны Лимпопо… Русские сказки становятся правдой. Господь, не покидай Америку!" — цитирует агентство сообщение Захаровой в Facebook.

"КП" пишет, что пранкеры решили позвонить Уотерс после ее заявления о том, что Дональд Трамп "сам провоцирует свой импичмент" и готов "броситься в объятия российскому президенту, пока тот продолжает атаковать Корею".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.02.2017 12:30
- гость -

Зачётные тролли! +100500!

0  0
14.02.2017 14:23
- гость -

да 146% что ребятки давно уже при погонах и троллят из личный кабинетов на Лубянке

0  0
14.02.2017 15:03
- гость -

да актеры они, Вован в Ученике чародея снимался, даже Троцкого в одноименном фильме играл

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