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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова иронично прокомментировала телефонный розыгрыш члена конгресса от Демократической партии США Максин Уотерс, который провели пранкеры Вован и Лексус, пишет РИА Новости.

Ранее в сети появилась запись разговора пранкеров, которые якобы позвонили Уотерс от лица премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, высказавшегося о возможности новых антироссийских санкций из-за вмешательства страны во внутреннюю политику Лимпопо. Там русские хакеры якобы атаковали серверы во время выборов и "установили режим своей марионетки Айболита", сказали Уотерс пранкеры.

"Президент АйБолит из страны Лимпопо… Русские сказки становятся правдой. Господь, не покидай Америку!" — цитирует агентство сообщение Захаровой в Facebook.

"КП" пишет, что пранкеры решили позвонить Уотерс после ее заявления о том, что Дональд Трамп "сам провоцирует свой импичмент" и готов "броситься в объятия российскому президенту, пока тот продолжает атаковать Корею".