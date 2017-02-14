Фото: pravda-tv.ru

Штаб кандидата в президенты Франции от движения "На марше" Эмманюэля Макрона подвергся кибератакам.

Об этом, как передает ТАСС со ссылкой на AFP, сообщил генеральный секретарь движения Ришар Ферран. В частности, он рассказал, что СМИ в России "ежедневно" сообщают "фейковые новости" о движении "На марше".

Кроме того, он подчеркнул, что на сайт компании Эмманюэля Макрона, выдвинутого в президенты Франции от движения "На марше", а также на его базы данных ежедневного совершаются сотни и тысячи электронных атак с территории РФ.

Читайте также: Киссинджер надеется, что Америка тоже совершает кибератаки на Россию

При этом каких-либо доказательств Ферраном предоставлено не было. Представитель движения высказал мысль о том, что Эмманюэль Макрон оказался целью атак, поскольку он "выступает за сильную Европу", демонстрирующую мощь перед лицом России.



