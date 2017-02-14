Фото: zarinsk.com

Температурный режим понизился в домах жителей Заринска в Алтайском крае из-за проблем на ТЭЦ.

"ТЭЦ снизила температурный режим. Ситуация под контролем главы администрации города Ивана Терешкина", – сообщили 14 февраля в пресс-службе городской администрации.

В мэрии Заринска приводят слова главного энергетика ОАО "Алтай-кокс" Евгения Голущенко, который рассказал, что на теплоэлектроцентрали вышел из строя четвертый котел.

"Сразу же в работу был запущен первый – резервный котел. Для того чтобы он заработал на полную мощность, температурный режим в помещениях и квартирах был снижен", – уточнил Евгений Голущенко.

В администрации Заринска добавляют, что до 14:00 температура теплоносителя будет доведена до нормативных показателей.