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Новости

Глава Бийска советует недовольным неубранным снегом уехать из города

, ИА "Амител"
Лидия Громогласова призвала не спекулировать на теме нечищеных дорог и больших сугробов

Фото: vk.com/biysk_all

Глава Бийска Лидия Громогласова посоветовала тем, кому мешает снег в городе, переехать туда, где нет зимы.

Как сообщают "Бийские ведомости", об этом госпожа Громогласова заявила в ходе заседания общественной палаты. В частности, глава наукограда заявила: "Сегодня каждый суслик — агроном, как говорится: все знают, как правильно нужно управлять регионом, городом, страной — не знают только те, кто работает... Это в порядке шутки".

Далее она обратилась к СМИ и общественным организациям с призывом к спокойствию и выдержке. "Не надо реагировать на всякие там походы по бульварам. Так начинался фашизм, наверное... На те кучи снега, которые вываливаются у администрации: это делается не от великой фантазии... Ну наступила зима в Алтайском крае — она наступила по всей России, снежная. Нормальные люди отлично понимают, что в одночасье такую большую территорию никогда не убрать", – констатировала чиновница.

Более того, Громогласова отметила: "Те, кому снег мешает, могут переехать туда, где зимы не бывает. Это тоже вариант. Но спекулировать на таких вещах просто нельзя".

Затем глава Бийска указала на то, что ни в одном муниципалитете нет достаточного количества техники, чтобы в одночасье убрать снег.

"Город же не встал! Все основные дороги очищены, все работают! У нас не хуже, а порой даже лучше, чем в отдельных местах", – добавила глава Бийска.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

14.02.2017 13:11
ЕКХ

в Воркуту таких политиков..!!!

0  0
14.02.2017 13:12
- гость -

че эт "мамка" разбушевалась?

0  0
14.02.2017 13:17
- гость -

нужно что б у администрации не под метелочку убирали снег, а тропинку шириной в лопату от крыльца до остановки прокопать, и пусть на работу всей шоблой по этой тропинке протискиваются

0  0
14.02.2017 13:18
- гость -

Один в бизнес советует идти,местечковая мадам сосуля валить отседова.

0  0
14.02.2017 13:21
- гость -

Отличный совет! Айда, ребяты, уедем прочь из Алтайского края! Это знак, его нельзя игнорировать.

0  0
14.02.2017 13:26
- гость -

Хреначь в солнечный Магадан,либераст хренов!

0  0
14.02.2017 13:33
- гость -

А не пробовала просто убрать снег

0  0
14.02.2017 13:34
- гость -

"Город же не встал! "

- Вы не оплатили за рояль. - Но ведь я его не продал! Хотя имел такую возможность! (с)

А чиновница хамло. И нечего перед ними пресмыкаться, нужно открыто говорить где таким место, - на рынке семечками торговать.

0  0
14.02.2017 13:35
Житель

Люди что с нами происходит раз такое вещают Власти тогда ответочку и им держать!!!

0  0
14.02.2017 13:37
- гость -

14.02.2017 13:33 - гость - А как его весь убрать? Ну нет столько техники и столько людей, плюс денег столько нет, чем готовы пожертвовать ради уборки снега?

0  0
14.02.2017 13:42
- гость -

А вот проконтролировать сколько снега вывозится, а сколько денежек на это исчезло, много интересного выяснится. В Барнауле и в очень малоснежные зимы по 4000 тонн снега "вывозят". Да и везде так. Потом жены губернаторов вдруг богатеют.

0  0
14.02.2017 13:44
- гость -

14.02.2017 13:37 - гость - 14.02.2017 13:33 - гость - А как его весь убрать? Ну нет столько техники и столько людей, плюс денег столько нет, чем готовы пожертвовать ради уборки снега?

90% -ми комитетов, департаментов, подкомитетов и т.п. лаботрясами и тунеядцами из администраций. З.Ы. имел возможность в течение 2-х лет изнутри наблюдать за их "работой" (в сфере благоустройства как раз), уволился нафиг из этого паноптикума.

0  0
14.02.2017 13:50
Житель

Одночасье длится уже 4 месяц. Денег нет - вопрос кто готовил документацию на тендер? И кто выиграл тендер на уборку города на 2016-2017г ?

0  0
14.02.2017 13:53
- гость -

Какое отношение глава города имеет к снегу?

0  0
14.02.2017 13:57
медведь-шатун

Хамло, редкостное и к та муже бестыжее, народ с неё за работу пытается спросить, а она посылает - ХАМЛО....

0  0
14.02.2017 13:59
Местный

А народ и так из города уезжает и без её тухлого совета-статистику посмотрите-ГРОМОНИНКА !!!

0  0
14.02.2017 14:04
- гость -

"Не надо реагировать на всякие там походы по бульварам. Так начинался фашизм, наверное...

Ты еще Госдеп и бандеру приплети.

0  0
14.02.2017 14:08
гоги

В таком случае ей можно посоветовать сесть в 20й вагон и отправиться в Магадан )

0  0
14.02.2017 14:10
- гость -

Соболезнования Наукограду.

0  0
14.02.2017 14:13
- гость -

Стмпотная телочка старушка.

0  0
14.02.2017 14:38
Правдофил

А вот если бы позвонил ОН и сказал, что через час будет инспектировать город на качество уборки снега, то через полчаса бы из города вывезли бы весь снег, включая с крыш частных домов. И при этом из бюджета не было бы потрачено ни копейки.

Вон, в Омске за два часа все дороги отремонтировали и к концу прямой линии отчитались.

0  0
14.02.2017 14:51
Филе

Ручное управление до добра не доведет

0  0
14.02.2017 14:56
- гость -

В стране у нас одни жулики

0  0
14.02.2017 14:58
Morena

Нормальные люди отлично понимают, что в одночасье такую большую территорию никогда не убрать" --- Так-то зима не час назад настала. Вы всю зиму не можете раскачаться.

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