Фото: vk.com/biysk_all
Глава Бийска Лидия Громогласова посоветовала тем, кому мешает снег в городе, переехать туда, где нет зимы.
Как сообщают "Бийские ведомости", об этом госпожа Громогласова заявила в ходе заседания общественной палаты. В частности, глава наукограда заявила: "Сегодня каждый суслик — агроном, как говорится: все знают, как правильно нужно управлять регионом, городом, страной — не знают только те, кто работает... Это в порядке шутки".
Далее она обратилась к СМИ и общественным организациям с призывом к спокойствию и выдержке. "Не надо реагировать на всякие там походы по бульварам. Так начинался фашизм, наверное... На те кучи снега, которые вываливаются у администрации: это делается не от великой фантазии... Ну наступила зима в Алтайском крае — она наступила по всей России, снежная. Нормальные люди отлично понимают, что в одночасье такую большую территорию никогда не убрать", – констатировала чиновница.
Более того, Громогласова отметила: "Те, кому снег мешает, могут переехать туда, где зимы не бывает. Это тоже вариант. Но спекулировать на таких вещах просто нельзя".
Затем глава Бийска указала на то, что ни в одном муниципалитете нет достаточного количества техники, чтобы в одночасье убрать снег.
"Город же не встал! Все основные дороги очищены, все работают! У нас не хуже, а порой даже лучше, чем в отдельных местах", – добавила глава Бийска.
Комментарии
в Воркуту таких политиков..!!!
че эт "мамка" разбушевалась?
нужно что б у администрации не под метелочку убирали снег, а тропинку шириной в лопату от крыльца до остановки прокопать, и пусть на работу всей шоблой по этой тропинке протискиваются
Один в бизнес советует идти,местечковая мадам сосуля валить отседова.
Отличный совет! Айда, ребяты, уедем прочь из Алтайского края! Это знак, его нельзя игнорировать.
Хреначь в солнечный Магадан,либераст хренов!
А не пробовала просто убрать снег
"Город же не встал! "
- Вы не оплатили за рояль. - Но ведь я его не продал! Хотя имел такую возможность! (с)
А чиновница хамло. И нечего перед ними пресмыкаться, нужно открыто говорить где таким место, - на рынке семечками торговать.
Люди что с нами происходит раз такое вещают Власти тогда ответочку и им держать!!!
14.02.2017 13:33 - гость - А как его весь убрать? Ну нет столько техники и столько людей, плюс денег столько нет, чем готовы пожертвовать ради уборки снега?
А вот проконтролировать сколько снега вывозится, а сколько денежек на это исчезло, много интересного выяснится. В Барнауле и в очень малоснежные зимы по 4000 тонн снега "вывозят". Да и везде так. Потом жены губернаторов вдруг богатеют.
14.02.2017 13:37 - гость - 14.02.2017 13:33 - гость - А как его весь убрать? Ну нет столько техники и столько людей, плюс денег столько нет, чем готовы пожертвовать ради уборки снега?
90% -ми комитетов, департаментов, подкомитетов и т.п. лаботрясами и тунеядцами из администраций. З.Ы. имел возможность в течение 2-х лет изнутри наблюдать за их "работой" (в сфере благоустройства как раз), уволился нафиг из этого паноптикума.
Одночасье длится уже 4 месяц. Денег нет - вопрос кто готовил документацию на тендер? И кто выиграл тендер на уборку города на 2016-2017г ?
Какое отношение глава города имеет к снегу?
Хамло, редкостное и к та муже бестыжее, народ с неё за работу пытается спросить, а она посылает - ХАМЛО....
А народ и так из города уезжает и без её тухлого совета-статистику посмотрите-ГРОМОНИНКА !!!
"Не надо реагировать на всякие там походы по бульварам. Так начинался фашизм, наверное...
Ты еще Госдеп и бандеру приплети.
В таком случае ей можно посоветовать сесть в 20й вагон и отправиться в Магадан )
Соболезнования Наукограду.
Стмпотная телочка старушка.
А вот если бы позвонил ОН и сказал, что через час будет инспектировать город на качество уборки снега, то через полчаса бы из города вывезли бы весь снег, включая с крыш частных домов. И при этом из бюджета не было бы потрачено ни копейки.
Вон, в Омске за два часа все дороги отремонтировали и к концу прямой линии отчитались.
Ручное управление до добра не доведет
В стране у нас одни жулики
Нормальные люди отлично понимают, что в одночасье такую большую территорию никогда не убрать" --- Так-то зима не час назад настала. Вы всю зиму не можете раскачаться.