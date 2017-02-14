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Глава Бийска Лидия Громогласова посоветовала тем, кому мешает снег в городе, переехать туда, где нет зимы.

Как сообщают "Бийские ведомости", об этом госпожа Громогласова заявила в ходе заседания общественной палаты. В частности, глава наукограда заявила: "Сегодня каждый суслик — агроном, как говорится: все знают, как правильно нужно управлять регионом, городом, страной — не знают только те, кто работает... Это в порядке шутки".

Далее она обратилась к СМИ и общественным организациям с призывом к спокойствию и выдержке. "Не надо реагировать на всякие там походы по бульварам. Так начинался фашизм, наверное... На те кучи снега, которые вываливаются у администрации: это делается не от великой фантазии... Ну наступила зима в Алтайском крае — она наступила по всей России, снежная. Нормальные люди отлично понимают, что в одночасье такую большую территорию никогда не убрать", – констатировала чиновница.

Более того, Громогласова отметила: "Те, кому снег мешает, могут переехать туда, где зимы не бывает. Это тоже вариант. Но спекулировать на таких вещах просто нельзя".

Затем глава Бийска указала на то, что ни в одном муниципалитете нет достаточного количества техники, чтобы в одночасье убрать снег.

"Город же не встал! Все основные дороги очищены, все работают! У нас не хуже, а порой даже лучше, чем в отдельных местах", – добавила глава Бийска.