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СМИ сообщили о сорвавшемся визите Рогозина в Иран

, ИА "Амител"
Рогозин должен был возглавить делегацию РФ в Тегеране на переговорах по расширению сотрудничества стран

Фото: worldskills.ru

Запланированный визит вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина в Тегеран, где он должен был встретиться с вице-президентом страны по науке и технологиям Сореной Саттари и главой Минобороны Хосейном Дехганом, был отменен по "техническим причинам". Об этом во вторник, 14 февраля, пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Ранее агентство Mehr со ссылкой на заявление иранского посла в России Мехди Санаи сообщило, что глава Минэнерго России Александр Новак, а также первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов и вице-премьер Дмитрий Рогозин посетят Иран с официальными визитами в ближайшем месяце. Сообщалось, что Рогозин на этой неделе возглавит российскую делегацию в иранской столице на переговорах по расширению сотрудничества двух стран в области развития технологий и обороны. С иранской стороны в них будут участвовать заместитель президента по вопросам науки и технологий Сорена Саттари и министр обороны Хосейн Дехган.

Самолет с Рогозиным и сопровождающими его чиновниками должен был вылететь в Тегеран утром 13 февраля, но этого не произошло, поскольку вице-премьер решил отменить визит из-за "технических причин". Визиты Шувалова и Новака, по словам источников в правительстве, остались в силе, пишет газета.

Источники издания отмечают, что поводом для отмены поездки стало разглашение Ираном данных о предстоящем визите. Источник в аппарате правительства отметил, что кроме заседания комитета по науке и технологиям, сопредседателем которого является Рогозин, стороны должны были обсудить "достаточно деликатные темы". Среди прочего "предстоял сложный разговор о причинах ориентации иранских партнеров на закупку самолетов у западных стран", заключает газета.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.02.2017 13:27
- гость -

А спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что России необходим закон по защите чести президента страны.

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14.02.2017 13:27
- гость -

В правительстве РФ предложили освободить фонд Ролдугина от уплаты налогов на гранты

0  0
14.02.2017 13:33
Миротрворeц

А народу насрать на либерастов всех мастей! В.т, числе от 13.27!

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14.02.2017 13:38
- гость -

Иран то себе на уме - покупает те самолеты, которые считает более надежными для себя. Плюс чисто политические интересы - покупая американские самолеты, Иран рассчитывает на невведение против него новых санкций...

0  0
14.02.2017 13:45
Слёзы Байденa

Хость от 13:38,в коком году МГИМО заканчивалли,холлега?

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14.02.2017 13:45
- гость -

Я думаю визиты туда пойдут после встречи Путина и Трампа. Трамп недавно окрестил Иран самой террористической страной, раскритиковал его ядерную программу в которой Россия сыграла не последнюю роль. Россия хочет диалога с Америкой, зачем нагнетать обстановку перед встречей двух президентов. После их встречи обозначится политика России к Ирану, и в какую сторону она скорректируется пока вопрос. А Рогозин тут ни причём, такие решения без верха вряд ли принимаются.

0  0
14.02.2017 13:52
Миротрворец

И без Ваших тупых комментов,гость от 13:45,тоже!

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14.02.2017 14:18
- гость -

Неужели он думает, что Иран плюнет на Боинги и Эрбасы. которые ему поставят день в день по часам, и возьмет наши увы суперпуперджеты, которые то есть то их нет, то летают, а то все на ремонте? зачем ему это? Это после той истории с танками... Наивный.

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