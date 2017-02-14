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Расписание пригородных поездов изменится в Алтайском крае в связи с празднованием 23 февраля и 8 марта.

Как сообщили в компании "Алтай-пригород", 23, 24 февраля и 8 марта отменят поезда №6021 Озерки – Барнаул (отправление в 04:31), №6101 Депо – Барнаул (отправление в 07:01) и №6020 Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:36).

Кроме того, 23 февраля назначат поезда №6111 Барнаул – Ребриха (отправление в 09:04) и №6112 Ребриха – Барнаул (отправление в 13:38).

Также 8 марта назначат поезд №6227 Заринская – Барнаул (отправление в 14:43).

9 марта будет отменен поезд №6001 Озерки – Барнаул (отправление в 05:33) и назначат поезд №6775 Сузун – Барнаул (отправление в 04:01).