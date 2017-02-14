Фото: vsluh.ru

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что страна не рассматривает вариант импорта электричества из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне Насалик сообщил, что украинское министерство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике из-за нехватки антрацита, который используется на энергогенерирующих станциях страны. Отмечается, что в "ближайшие часы" документ внесут на рассмотрение правительства.

Угроза прекращения поставок антрацитового угля с Донбасса, на котором работают ТЭС Украины, возникла после того, как радикалы начали блокаду грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

Насалик в понедельник, 13 февраля, подчеркнул, что закупку электроэнергии из РФ не стоить рассматривать. Он напомнил, что от импорта российской электроэнергии Украина отошла в 2016 году, поэтому будет сделано все, "чтобы отказаться от этой позиции". Заявление прозвучало в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Агентство отмечает, что в конце декабря минувшего года бойцы украинских добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады ДНР и ЛНР, в том числе железнодорожного сообщения. Из этих районов на Украину поставлялся антрацитовый уголь. Позже власти Киева заявили об угрозе работе ТЭС Украины. Премьер страны Владимир Гройсман заявил, что девять миллионов тонн антрацита из 24 миллионов тонн, которые потребляются на украинских ТЭС, завозятся из Донбасса, который не контролируется Киевом.