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Украина не планирует покупать электричество у России

, ИА "Амител"
Ранее в Киеве возникла угроза работе украинских теплоэлектростанций из-за дефицита антрацитового угля

Фото: vsluh.ru

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что страна не рассматривает вариант импорта электричества из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне Насалик сообщил, что украинское министерство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике из-за нехватки антрацита, который используется на энергогенерирующих станциях страны. Отмечается, что в "ближайшие часы" документ внесут на рассмотрение правительства.

Угроза прекращения поставок антрацитового угля с Донбасса, на котором работают ТЭС Украины, возникла после того, как радикалы начали блокаду грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

Насалик в понедельник, 13 февраля, подчеркнул, что закупку электроэнергии из РФ не стоить рассматривать. Он напомнил, что от импорта российской электроэнергии Украина отошла в 2016 году, поэтому будет сделано все, "чтобы отказаться от этой позиции". Заявление прозвучало в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Агентство отмечает, что в конце декабря минувшего года бойцы украинских добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады ДНР и ЛНР, в том числе железнодорожного сообщения. Из этих районов на Украину поставлялся антрацитовый уголь. Позже власти Киева заявили об угрозе работе ТЭС Украины. Премьер страны Владимир Гройсман заявил, что девять миллионов тонн антрацита из 24 миллионов тонн, которые потребляются на украинских ТЭС, завозятся из Донбасса, который не контролируется Киевом.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.02.2017 13:44
- гость -

Не сильно много внимания для окраины?

0  0
14.02.2017 13:48
Слёзы Байденa

Да у них все ТЭЦ на кизяках только и работают! В ЮАР,для страны 404,угля не нашлось,ещё не вырос!

0  0
14.02.2017 13:54
- гость -

Ещё кое-что у Новака лизать будут,дабы не змерзнуть!

0  0
14.02.2017 14:28
- гость -

Покупать не будут. Будут пытаться украсть или начнут канючить, чтобы им дали бесплатно.

0  0
14.02.2017 14:41
- гость -

Россия осталась основным поставщиком каменного угля на Украину.

По данным государственной фискальной службой (ГФС) Украины, в январе 2017 года страна импортировала из России каменного угля на сумму 114,59 млн долларов, а общая стоимость всего завезенного на Украину каменного угля составила 170,9 млн долларов.

По данным ГФС, уголь закупался также в США – на 24,86 млн долларов, Казахстане – на 15,13 млн долларов и других странах – на 16,32 млн долларов.

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