Фото: ladysovety.ru
Жители Барнаула весьма активно начинают романтические отношения на работе — об этом говорят итоги опроса, который провел сайт по поиску работы Зарплата.ру.
Исследование проводилось при участии 985 горожан. 48% респондентов заявили, что хотя бы раз в жизни заводили служебный роман. 52% опрошенных указали, что предпочитают не смешивать личные и рабочие отношения.
Также отмечается, что в 10% случаев служебный роман заканчивался свадьбой. У 8% респондентов есть дети от бывших или настоящих коллег.
Опрос показал, что среди тех, кто находится в отношениях с коллегами в данный момент, узами брака уже связаны 26%.
13% участников опроса предпочитают не заходить дальше флирта, еще столько же заявили, что их связывает только секс. Еще 16% опрошенных встречаются.
Примечательно, что треть респондентов не смогли определиться, в каких отношениях они состоят с коллегами.
Любопытно и то, что 18% горожан рассказали о запрете романтических отношений между сотрудниками их компании. 11% респондентов беспрепятственно встречаются с коллегами. Основное же большинство опрошенных заявили об отсутствии у работодателя четкой политики по этому поводу.
Опрос также показал, что больше всего романов происходит в сфере обслуживания, IT-отрасли, бухгалтерии и промышленности. Меньше всего романтики в строительстве.
Исследование проводилось с 6 по 13 февраля 2017 путем онлайн-анкетирования среди зарегистрированных пользователей Зарплата.ру.
Комментарии
не то что в романтические а самое что ни на есть эротический
Однако редкое ...дство в Барнауле....
Про дельфинов напишите, как они взрываются романтично в Н зеландии...
Вот вы интересные. А где их еще заводить, если работаешь 12 часов, в пробках стоишь 3 часа, спишь 8 часов и на все остальное 1 час? По-моему, тут как бы без вариантов...
Перепихнуться в обед, чем не романтика?
У нас на корабле коллектив суровый, мужской, поэтому свадьбы бывают редко (с)
- гость - 14 февраля 2017 г. 14:23 Перепихнуться в обед, чем не романтика? --- картошку зажарить
- гость - 14 февраля 2017 г. 14:23
Перепихнуться в обед, чем не романтика? 0 0
тока не забыть с охраны снять квартиру
Перепихнуться в обед, чем не романтика?
Можно прямо в кабинете. Чем плохо?
в кабинете моветон
Строго сексуальные отношения!
фуфуфу