Фото: ladysovety.ru

Жители Барнаула весьма активно начинают романтические отношения на работе — об этом говорят итоги опроса, который провел сайт по поиску работы Зарплата.ру.

Исследование проводилось при участии 985 горожан. 48% респондентов заявили, что хотя бы раз в жизни заводили служебный роман. 52% опрошенных указали, что предпочитают не смешивать личные и рабочие отношения.

Также отмечается, что в 10% случаев служебный роман заканчивался свадьбой. У 8% респондентов есть дети от бывших или настоящих коллег.

Опрос показал, что среди тех, кто находится в отношениях с коллегами в данный момент, узами брака уже связаны 26%.

13% участников опроса предпочитают не заходить дальше флирта, еще столько же заявили, что их связывает только секс. Еще 16% опрошенных встречаются.

Примечательно, что треть респондентов не смогли определиться, в каких отношениях они состоят с коллегами.

Любопытно и то, что 18% горожан рассказали о запрете романтических отношений между сотрудниками их компании. 11% респондентов беспрепятственно встречаются с коллегами. Основное же большинство опрошенных заявили об отсутствии у работодателя четкой политики по этому поводу.

Опрос также показал, что больше всего романов происходит в сфере обслуживания, IT-отрасли, бухгалтерии и промышленности. Меньше всего романтики в строительстве.

Исследование проводилось с 6 по 13 февраля 2017 путем онлайн-анкетирования среди зарегистрированных пользователей Зарплата.ру.



