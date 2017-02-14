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Октябрьский районный суд Барнаула удовлетворил иск пассажира трамвая, который получил телесные повреждения, причинившие вред здоровью средней тяжести, при столкновении легковушки с трамваем. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Суд установил, что авария произошла 18 октября минувшего года в 8:30. Водитель Renault Logan ехал по улице Северо-Западной и при повороте налево на улице Смирнова не предоставил преимущество ехавшему попутно трамваю. В результате из-за нарушения ПДД автомобиль столкнулся с транспортным средством. По решению судьи Ленинского районного суда города 9 июля 2016 года за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, автомобилиста лишили водительских прав сроком на полтора года.
В прокуратуре отмечают, что, в соответствии с положениями ч. 3 ст. 1079 ГК РФ, владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный из-за их взаимодействия третьим лицам. То есть речь идет о столкновении автомобиля и трамвая.
Участвующий при рассмотрении дела прокурор дал заключение об удовлетворении иска. Суд с транспортного предприятия и автомобилиста взыскал компенсацию морального вреда в размере 120 тысяч рублей. Данное решение еще не вступило в силу.
Комментарии
зачем так было резко тормозить!
МОЛОДЧИНА!!!
морального вреда в размере 120 тысяч рублей??? Дайте-ка почитать постановление? Чувак так сильно разочаровался в трамваях, что весь мир рухнул? ))) Бред какой-то...
наверное, сон нарушился
Суд с транспортного предприятия и автомобилиста взыскал компенсацию
а они что не застрахованы были? или это помимо страховки пошло?
Вообще трамваям разрешить бить все то, что вылезло на рельсы.