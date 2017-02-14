Фото: телеканал "Катунь 24"

Вертолет Robinson, потерпевший крушение над Телецким озером в Республике Алтай, мог попасть в так называемый снежный заряд, передает "Интерфакс", ссылаясь на свой источник в службах транспортного надзора.

По словам собеседника издания, никаких нареканий к техническому состоянию вертолета не было.

"Предварительно рассматриваются версии утраты пилотом контроля над управлением воздушным судном в силу различного набора факторов, среди которых наиболее вероятно попадание вертолета в снежный заряд", – сказал источник.

Снежные заряды – это весьма интенсивные снегопады, сопровождающиеся резким усилением ветра при их прохождении. Снежные заряды иногда следуют друг за другом через небольшие промежутки времени. Они обычно наблюдаются в тылу циклонов и на вторичных холодных фронтах. Опасность снежных зарядов в том, что видимость резко уменьшается практически до нуля при их прохождении.

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Напомним, данные о катастрофе вертолета поступили вечером 12 февраля. Согласно имеющейся информации, на борту находились предприниматель Анатолий Банных, представитель руководства комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, известный парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена Ракитская.

Накануне спасатели развернули поисковую операцию в акватории Телецкого озера. При этом неблагоприятные погодные условия значительно осложняли работу сотрудников МЧС.

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Во вторник, 14 февраля, поисковая операция была возобновлена. Работы в предполагаемом месте падения вертолета планируется вести с использованием глубоководного телеуправляемого аппарата "Фалькон".

По факту произошедшего расследуется уголовное дело.