Фото: телеканал "Катунь 24"
Вертолет Robinson, потерпевший крушение над Телецким озером в Республике Алтай, мог попасть в так называемый снежный заряд, передает "Интерфакс", ссылаясь на свой источник в службах транспортного надзора.
По словам собеседника издания, никаких нареканий к техническому состоянию вертолета не было.
"Предварительно рассматриваются версии утраты пилотом контроля над управлением воздушным судном в силу различного набора факторов, среди которых наиболее вероятно попадание вертолета в снежный заряд", – сказал источник.
Снежные заряды – это весьма интенсивные снегопады, сопровождающиеся резким усилением ветра при их прохождении. Снежные заряды иногда следуют друг за другом через небольшие промежутки времени. Они обычно наблюдаются в тылу циклонов и на вторичных холодных фронтах. Опасность снежных зарядов в том, что видимость резко уменьшается практически до нуля при их прохождении.
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Напомним, данные о катастрофе вертолета поступили вечером 12 февраля. Согласно имеющейся информации, на борту находились предприниматель Анатолий Банных, представитель руководства комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, известный парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена Ракитская.
Накануне спасатели развернули поисковую операцию в акватории Телецкого озера. При этом неблагоприятные погодные условия значительно осложняли работу сотрудников МЧС.
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Во вторник, 14 февраля, поисковая операция была возобновлена. Работы в предполагаемом месте падения вертолета планируется вести с использованием глубоководного телеуправляемого аппарата "Фалькон".
По факту произошедшего расследуется уголовное дело.
Комментарии
А почему в стране или хотя бы в крае траур не объявили?
объявят еще
Зацепили в темноте любое дерево на склоне и всё. Чё выдумывать зря?
Там не снежный заряд был, там не пилот управлял вертолетом.
14.02.2017 14:38 - гость -
Здравствуй финалист "Битвы экстрасенсов".
А может ружьишко кого-то из пассажиров случайно выстрелило.
14-38....100 проц!!!!
- гость - 14 февраля 2017 г. 14:21 А почему в стране или хотя бы в крае траур не объявили?
Погибли простые люди, зачем краевой траур объявлять, траур только для близких.
Версии прут как из рога изобилия.вертушка то где?
природа еще раз доказала, что когда ее не слушают, она наказывает. Очень жаль погибших и тем более близких