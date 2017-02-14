Управление Следственного комитета по Алтайскому краю в 2016 году возбудило 300 уголовных дел о коррупции, причем 110 из них были направлены в суд. Об этом во вторник, 14 февраля, рассказал руководитель ведомства Евгений Долгалев.

Подводя итоги за прошлый год, он отметил, что показатели по данным видам преступлений значительно увеличились. Так, в 2016 году поступило 416 сообщений о преступлениях коррупционной направленности. Как правило, расследовались дела о мошенничестве, присвоении и взяточничестве в финансовой сфере, в образовании и здравоохранении.

Долгалев отметил, что прошедший год был "богат" на коррупционные преступления. Резонансными стали дела бывшего вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова, бывшего начальника краевого управления ветеринарии Анатолия Высочина, бывшего главы администрации Барнаула Игоря Савинцева, а также сотрудницы Главного управления образования и молодежной политики Маргариты Прохода.

"Это не тот случай, когда кто-то дал взятку преподавателю техникума", – отметил Евгений Долгалев.

Кроме того, начальник управления Следственного комитета по Алтайскому краю добавил, что в 2016 году было возбуждено 490 дел экономической направленности, в том числе 54 о налоговых преступлениях.



