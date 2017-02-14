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Полицейские привлекли к уголовной ответственности жителя Кемеровской области, который ранил из обреза охотничьего ружья 26-летнюю бийчанку, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В рамках расследования уголовного дела, которое было возбуждено по факту причинения тяжкого вреда здоровью с использованием оружия, правоохранители установили, что преступление спровоцировал конфликт, возникший на фоне алкогольного опьянения. Оскорбленный участник компании, которая собралась в доме жительницы заречной части Бийска, ненадолго исчез, а затем вернулся с обрезом и потребовал объяснений от обидчика.

Участница компании попыталась остановить мужчину, но он выстрелил в этот момент. Пуля попала девушке в левое плечо. Ранение было таким серьезным, что врачам пришлось ампутировать женщине руку.

Пока медики помогали раненой, стражи правопорядка задержали подозреваемого и нашли в сугробе оружие, от которого мужчина попытался избавиться.

В ходе расследования злоумышленник сознался, что самостоятельно сделал обрез, отпилив ствол охотничьего ружья, и незаконно хранил его по месту жительства. Процессуальное решение по факту незаконного хранения оружия и изготовления обреза примут в скором времени.