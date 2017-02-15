Алтайское предприятие "Диво Алтая" получило основную награду выставки "Продэкспо-2017" – "Лучшее предприятие – 2017". Она проходила с 6 по 10 февраля в московском Экспоцентре.

В этом году компания "Диво Алтая" участвовала сразу в нескольких номинациях и отмечена несколькими наградами "Лучшее предприятие – 2017", почетной медалью "За высокое качество", наградами отмечены две торговые марки предприятия "Диво Алтая " и "Алтай".

Выставка "Продэкспо-2017" – одно из крупнейших мероприятий, на которое ежегодно съезжаются крупные производители России.

Компания "Диво Алтая" – крупнейший производитель фасованного растительного масла в Сибирском федеральном округе. Предприятие работает с российскими компаниями и активно с экспортными направлениями.