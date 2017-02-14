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Руководитель алтайского Следкома рассказал о резонансных делах 2016 года

, ИА "Амител"
Евгений Долгалев подвел итоги работы Следственного комитета Алтайского края за 2016 год

Фото: "СК по Алтайскому краю"

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю во вторник, 14 февраля, на встрече с журналистами подвел итоги работы ведомства за 2016 год.

По его словам, в прошлом году было возбуждено 300 уголовных дел о коррупции, причем 110 из них были направлены в суд. Долгалев отметил, что прошедший год был "богат" на коррупционные преступления. Резонансными стали дела бывшего вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова, бывшего начальника краевого управления ветеринарии Анатолия Высочина, бывшего главы администрации Барнаула Игоря Савинцева, а также сотрудницы Главного управления образования и молодежной политики Маргариты Прохода.

Говоря о деле Юрия Денисова и его супруги, расследование которого уже завершено и находится на рассмотрении в суде, Долгалев отметил, что люди, которые давали взятку чиновнику, избегут уголовного преследования, поскольку добровольно пошли на встречу и контакт со следствием.

"У нас закон построен так, что, если гражданин сам сообщает, что он дал взятку, освобождается от ответственности. Если мы выявляем это в ходе расследования, привлекаем обе стороны. Без помощи одной из сторон факты выявить очень сложно", – сказал представитель ведомства.

Не упустил руководитель алтайского Следкома из вида вопрос о недавнем задержании замначальника УМВД Барнаула Андрея Арестова.

"Уголовное дело в настоящее время расследуется. Что будет дальше, я не могу загадывать. Однако тяжесть преступления в этом уголовном деле довольно серьезная", – сказал Долгалев.

Начальник управления Следственного комитета по Алтайскому краю добавил, что в 2016 году было возбуждено 490 дел экономической направленности, в том числе 54 о налоговых преступлениях. Руководитель алтайского Следственного комитета добавил, что в 2016 году участились случаи преступлений против детей, а также случаи травматизма на производстве.

В частности, Евгений Долгалев напомнил о взрыве на Бийском олеумном заводе, где расследование ведется своим чередом, проводятся необходимые экспертизы, а виновные люди в ближайшее время будут привлечены к ответственности.

На брифинге не была оставлена без внимания тема возросших случаев детского суицида.

"Мы по каждому суициду ребенка возбуждаем уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Разбираемся со всеми нюансами, начиная от социальных сетей и заканчивая бытовыми вопросами и проблемами в школе", – сказал Долгалев.

По его словам, количество преступлений против детей за прошлый год выросло. Так, в 2016 году в следственные подразделения следственного управления поступило 1910 сообщений о преступлениях в отношении несовершеннолетних, возбуждено 343 уголовных дела, в суд направлено 211 уголовных дел. Причем в каждом конкретном случае выясняются обстоятельства того, могли ли профилактические службы не допустить трагедии. В частности, речь идет об инциденте в Локтевском районе в городе Горняк, который получил широкую огласку прошлой неделе благодаря краевым СМИ. Там мать оставила своего двухлетнего сына в неотапливаемом помещении, что могла привести к трагедии. К счастью, этого не произошло.

"Мы начали эту проверку только в пятницу. Мы попросили прокурора района передать нам дела в отношении матери. Будем смотреть на эту историю с точки зрения должностных лиц, могли ли они повлиять на ситуацию", – отметил Долгалев.

За 2016 год зарегистрировано 66 фактов изнасилований (ст. 131 УК РФ) и 137 преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Что касается резонансного дела о сексуальном насильнике, напавшем на нескольких девушек в нагорной части Барнаула, то оно еще не завершено и находится в производстве. Поэтому следствие не стало сообщать деталей расследования.

Расследуем ряд уголовных дел. Мы подозреваем, что они были совершены одним и тем же человеком. Пока результатов конкретных нет. Дело находится в производстве, поэтому следствие не будет делиться деталями расследования.

Кроме того, Евгений Долгалев прокомментировал ход расследования смертельного ДТП, произошедшего 4 января в Косихинском районе Алтайского края. По словам руководителя ведомства, сейчас арестован собственник предприятия, водитель которого стал виновником аварии.

"Все очевидно: водитель был один. Мы опровергли позицию защиты, что якобы брат собственника являлся вторым водителем. Кроме того, есть вопросы по техническому состоянию автобуса. В том числе о том, какое состояние колес было на момент аварии. Была проведена экспертиза. Приняли решение об аресте руководителя собственника. Есть причинно-следственная связь между событием и нарушением. Есть видеозапись видеорегистратора, где видно, что автобус выезжает на встречную полосу. Водитель либо уснул, либо еще что-то", – подытожил Евгений Долгалев.


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Комментарии

14.02.2017 15:56
- гость -

А про Сагайдак что? Который в Новоалтайске взяточнил.

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