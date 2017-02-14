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Редакторы американской газеты New York Times объявили выговор своему репортеру, назвавшему первую леди Соединенных Штатов Меланью Трамп "проституткой". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

Уточняется, что репортер нелицеприятно отозвался о Меланье в воскресенье, 12 февраля, вечером на мероприятии, которое было приурочено к неделе моды в Нью-Йорке. Реплику репортера услышала модель Эмили Ратаковски, написавшая позже об этом в Twitter. Она назвала комментарий "отвратительной сексистской лажей", добавляет "Лента.ру".

Редакторы газеты назвали слова репортера "полностью неуместными". При этом издание не стало раскрывать имя своего сотрудника. Также отмечается, что комментарий не должен был быть публичным, тем не менее, он был неуместным. "Так не должно было случиться. Редакторы поговорили с репортером", — цитирует издание собеседника.

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Представитель NYT также отметил, что провинившийся репортер не имеет отношения к освещению событий в Вашингтоне или политической сфере.