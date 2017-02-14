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Пожар произошел во вторник, 14 февраля, в производственном цехе на территории Барнаула, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Данные о возгорании поступили в 10:45. Ликвидировать пожар удалось к 11:02.

"На оперативное событие реагировали силы и средства МЧС в количестве 24 человек и 8 единиц техники", – добавляют в МЧС.

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О пострадавших не сообщается.