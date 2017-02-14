Вице-президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман станет гостем программы "Тема дня" на радио Эхо Москвы в Барнауле во вторник, 14 февраля, в 17 часов.

В прямом эфире вице-президент Союза зернопереработчиков Алтая, заслуженный работник пищевой индустрии РФ, генеральный директор объединения зерноперерабатывающих предприятий АО "Грана" Валерий Гачман расскажет о предстоящей 1-3 марта юбилейной 10-й Зимней зерновой конференции, прогнозах и тенденциях в аграрной отрасли, перспективах развития внутренних и внешних рынков сбыта.

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Слушайте Эхо Москвы в Барнауле 14 февраля в 17:00 на волне 69.11 УКВ или в интернете в прямом эфире.