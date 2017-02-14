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Новости

Голландская компания открыла предзаказы на летающие автомобили

, ИА "Амител"
Заказавшим машину в 2017 году обещают доставить готовый экземпляр в течение 2018 года

Фото: vk.com

Голландская компания PAL-V объявила о старте приёма заказов на первый серийный летающий автомобиль, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Autocar.

Уточняется, что стоимость необычного авто составляет 299 тысяч евро без учета налогов. Тем, кто закажет летающее авто в текущем году, обещают доставить готовый экземпляр в течение 2018-го. Тираж PAL-V Liberty составит 90 экземпляров, а затем начнутся продажи PAL-V Liberty Sport.

PAL-V Liberty – это трехколесный двухместный автомобиль со складным пропеллером и двумя двигателями Rotax, один из которых предназначен для езды, а другой для полетов. Процесс трансформации машины для взлета частично автоматизирован и занимает не более десяти минут. Для взлета требуется площадка до 200 метров и еще 200 метров свободной от препятствий территории для набора высоты. PAL-V Liberty может пролететь до 500 км с максимальной высотой полёта до 3,5 км.

В стоимость летающего автомобиля входит сам транспорт и небольшой курс по его эксплуатации. Для полетов владельцам придется самостоятельно получить пилотскую лицензию.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.02.2017 16:27
Гонец из Пензы

на фоне новостей с телецкого довольно оптимистично смотрятся летучие голландцы

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14.02.2017 17:26
- гость -

этих летающих автомобилей уже десятки придумали, начиная с середины прошлого века. ну и где они?

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14.02.2017 17:30
- гость -

кстати продажу то начали, а мотоциклов этих они еще не производили, только проектируют

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