Фото: телеканал "Катунь 24"

Спасатели, ведущие поисковую операцию в акватории Телецкого озера после ЧП с вертолетом Robinson, пока не установили точное место падения воздушного судна.

Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил начальник ГУ МЧС по Республике Алтай Игорь Букин. "Примерный район падения известен. Точка падения и место падения пока неизвестны. Подводный телеуправляемый комплекс Falcon будет использоваться для того, чтобы определить место падения и местонахождение воздушного судна", – отметил начальник республиканского главка МЧС.

Кроме того, Игорь Букин добавил: "Фрагменты вертолета не найдены, обнаружено одно тело".

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Напомним, что к 14 февраля спасатели стянули в зону поисковой операции все необходимые средства. Работы ведутся на воде, на побережье и с воздуха.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, информация о крушении вертолета Robinson поступила вечером 12 февраля. Согласно имеющейся информации, на борту находились предприниматель Анатолий Банных, представитель руководства комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, известный парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена Ракитская.

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По факту случившегося расследуется уголовное дело. В числе вероятных причин крушения называются неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность и ошибка пилотирования.



