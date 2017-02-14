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50-60 кораблей стран НАТО сопровождали российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" во время перехода судна к берегам Сирии и обратно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью командира крейсера – капитана первого ранга Сергея Артамонова газете "Аргументы и Факты".
По словам капитана, иностранные флоты проявляли интерес к российскому крейсеру. 50-60 кораблей зафиксировали рядом с "Адмиралом Кузнецовым" за весь поход. От Норвежского моря до восточной части Средиземного моря российскую группу сопровождали по 10-11 кораблей единовременно, добавил он.
Артамонов назвал данное внимание одновременно и озадачивающим, и вызывающим гордость. "Значит, чувствуют нашу силу, считаются с нашим Военно-морским флотом и Андреевским флагом!" — приводит его слова издание.
Также он рассказал, как российским военным далось боевое применение палубной авиации у берегов САР. Капитан рассказал, что при выполнении задач в Средиземном море учитывалось возможное наличие определенных систем ПВО у террористов.
Он отметил, что в данной ситуации был оправдан учет даже минимальной угрозы. Поэтому самолеты и вертолеты использовали так, чтобы исключить возможность их поражения с земли. При этом командир добавил, что самолеты ВКС РФ старались наносить удары без захода в зону поражения возможной противовоздушной обороны боевиков.
Агентство напоминает, что ранее авианосец вернулся с боевой службы в составе группы кораблей Северного флота и встал в Кольском заливе на рейде Североморска.
Комментарии
дык всем интересно было, что это так коптит в открытом море недалеко от их берегов
наверное думали море загорелось)) как в известном детском произведении
"Главной проблемой "Кузнецова" остается его энергетическая установка, в основном поддерживаемая в рабочем состоянии за счет "каннибализации" — необходимые комплектующие снимались с использующих аналогичные котлы и турбозубчатые агрегаты эсминцев. Так что дым этого корабля хоть и смешон, но неизбежен".
"Кузя" одним дымом распугал все 50 кораблей НАТО. А новейший эсминец Британии даже уехал в ремонт на буксире ) Бггг.
Алекс опять публично показал свою бараноидность
"Адмирал Кузнецов" получил королевское сопровождение НАТа смешон, у страха глаза велики.
Алексу Ну вот что за мода ссылаться на якобы экспертов? Крамник по образованию юрист, не служил ни дня от слова совсем, не инженер даже. Что он может понимать в военном деле? Слово эксперт подразумевает наличие образования и огромного практического опыта. Где это все у него?
Че та все замолчали. Кончился рабочий день у прыщавых и воинственных хомячков? Эй, Алексы, где вы??? Ты же грозился вчера всех неудобных убрать с Амика. А ты подумал, кто здесь тогда останется? Тут и так никого уже нет...
гость 14 февраля 2017 г. 17:13
Не усложняйте ему его бестолковку. Просто Алекс неграмотный и не знает, что в земной атмосфере дымят все двигатели, кроме атомных и электрических.
14.02.2017 17:13 гость
"В интервью газете "АиФ" Сергей Артамонов объяснил, что дымят все неатомные боевые корабли, и это не является "признаком какой-либо неисправности".
Вот другое объяснение - от понимающего в военном деле и служившего...