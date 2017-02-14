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Более 50 кораблей НАТО сопровождали "Адмирала Кузнецова" в сирийском походе

, ИА "Амител"
Командир крейсера отметил, что такое внимание озадачивало и вызывало гордость одновременно

Фото: pictures-hd8.ru

50-60 кораблей стран НАТО сопровождали российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" во время перехода судна к берегам Сирии и обратно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью командира крейсера – капитана первого ранга Сергея Артамонова газете "Аргументы и Факты".

По словам капитана, иностранные флоты проявляли интерес к российскому крейсеру. 50-60 кораблей зафиксировали рядом с "Адмиралом Кузнецовым" за весь поход. От Норвежского моря до восточной части Средиземного моря российскую группу сопровождали по 10-11 кораблей единовременно, добавил он.

Артамонов назвал данное внимание одновременно и озадачивающим, и вызывающим гордость. "Значит, чувствуют нашу силу, считаются с нашим Военно-морским флотом и Андреевским флагом!" — приводит его слова издание.

Также он рассказал, как российским военным далось боевое применение палубной авиации у берегов САР. Капитан рассказал, что при выполнении задач в Средиземном море учитывалось возможное наличие определенных систем ПВО у террористов.

Он отметил, что в данной ситуации был оправдан учет даже минимальной угрозы. Поэтому самолеты и вертолеты использовали так, чтобы исключить возможность их поражения с земли. При этом командир добавил, что самолеты ВКС РФ старались наносить удары без захода в зону поражения возможной противовоздушной обороны боевиков.

Агентство напоминает, что ранее авианосец вернулся с боевой службы в составе группы кораблей Северного флота и встал в Кольском заливе на рейде Североморска.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.02.2017 16:33
Гонец из Пензы

дык всем интересно было, что это так коптит в открытом море недалеко от их берегов

0  0
14.02.2017 16:52
А

наверное думали море загорелось)) как в известном детском произведении

0  0
14.02.2017 16:58
Алекс

"Главной проблемой "Кузнецова" остается его энергетическая установка, в основном поддерживаемая в рабочем состоянии за счет "каннибализации" — необходимые комплектующие снимались с использующих аналогичные котлы и турбозубчатые агрегаты эсминцев. Так что дым этого корабля хоть и смешон, но неизбежен".

0  0
14.02.2017 17:01
- гость -

"Кузя" одним дымом распугал все 50 кораблей НАТО. А новейший эсминец Британии даже уехал в ремонт на буксире ) Бггг.

0  0
14.02.2017 17:02
- гость -

Алекс опять публично показал свою бараноидность

0  0
14.02.2017 17:12
- гость -

"Адмирал Кузнецов" получил королевское сопровождение НАТа смешон, у страха глаза велики.

0  0
14.02.2017 17:13
гость

Алексу Ну вот что за мода ссылаться на якобы экспертов? Крамник по образованию юрист, не служил ни дня от слова совсем, не инженер даже. Что он может понимать в военном деле? Слово эксперт подразумевает наличие образования и огромного практического опыта. Где это все у него?

0  0
14.02.2017 17:17
- гость -

Че та все замолчали. Кончился рабочий день у прыщавых и воинственных хомячков? Эй, Алексы, где вы??? Ты же грозился вчера всех неудобных убрать с Амика. А ты подумал, кто здесь тогда останется? Тут и так никого уже нет...

0  0
14.02.2017 17:20
- гость -

гость 14 февраля 2017 г. 17:13

Не усложняйте ему его бестолковку. Просто Алекс неграмотный и не знает, что в земной атмосфере дымят все двигатели, кроме атомных и электрических.

0  0
14.02.2017 17:20
Алекс

14.02.2017 17:13 гость

"В интервью газете "АиФ" Сергей Артамонов объяснил, что дымят все неатомные боевые корабли, и это не является "признаком какой-либо неисправности".

Вот другое объяснение - от понимающего в военном деле и служившего...

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