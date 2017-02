О любви спеты тысячи и даже сотни тысяч песен. В честь Дня всех влюбленных Amic.ru совместно с музыкальным порталом Zaycev.net составил список из 14 романтических композиций, которые лучше послушать перед свиданием со второй половинкой в этот замечательный вечер. Послушать их можно здесь!

The Beatles – And I Love Her

Lionel Richie And Diana Ross – Endless Love

Frank Sinatra – My Funny Valentine

Whitney Houston – I Will Always Love You

Ray Charles – I Can't Stop Loving You

Paul McCartney And Wings – My Love

Umberto Tozzi – Te amo

Ed Sheeran – Shape of You

Chris Isaak – Wicked Game

Stevie Wonder – I Just Called To Say I Love You

Paul Mauriat – Love is Blue

Laura Pausini – Le Cose Che Vivi

Sting & Mylene Farmer – Stolen Car

Bee Gees – How Deep Is Your Love