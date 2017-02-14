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Бандиты совершили вооруженное нападение на инкассаторов ФГУП "Главный центр спецсвязи" на северо-востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы.

Отмечается, что трое неизвестных напали на инкассаторов рядом с отделением "Почты России". Преступники обстреляли сотрудников "Спецсвязи России", но в завязавшейся перестрелке один бандит погиб, а второй получил ранение. Два преступника, в том числе раненый, скрылись, не сумев захватить деньги. При нападении был ранен инкассатор, рассказал собеседник агентства.

На месте преступления работает следственно-оперативная группа, в Москве для поиска бандитов объявили план "Перехват". Очевидцы утверждают, что преступники скрылись в близлежащих домах, поэтому полицейские проверяют подъезды и обследуют территорию района Отрадное.

Уточняется, что СК РФ возбудил по факту произошедшего дело. Представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова уточнила агентству, что дело возбудили по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Она также подтвердила, что в нападении участвовали трое.

Агентство добавляет, что изначально поступила информация о нападении на инкассаторов "Почты России", однако в пресс-службе федерального почтового оператора сообщили, что нападение произошло вне помещения и не на территории отделения связи.