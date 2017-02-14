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Первую пластиковую купюру выпустит Центробанк в России в первом квартале 2018 года в преддверии чемпионата мира по футболу, передает ТАСС со ссылкой на слова первого заместителя председателя ЦБ Георгия Лунтовского.

"Памятная банкнота, посвященная чемпионату мира по футболу, будет пластиковой, это 100%. Она будет иная на ощупь и по качеству материала", – отметил представитель Банка России.

Он добавил, что Госзнак впервые сталкивается с подобной технологией, и поэтому Центробанк не намерен торопиться с ее внедрением.

Также Лунтовский уточнил, что пластик будет использоваться при изготовлении одной из новых банкнот номиналом 200 или 2000 рублей. Представитель ЦБ высказался и о возможной технологии, указав: "Я недавно трогал банкноту 50 швейцарских франков, так вот, они ее сделали трехслойной: с двух сторон бумага, посередине пластик. Возможно, и мы подобную банкноту сделаем".



