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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею разработки законопроекта о защите чести главы государства, отметив, что данный вопрос требует тщательной проработки.
По мнению Пескова, ввиду антипутинской кампании, которая развернулась в некоторых странах, стоит задуматься о механизмах защиты чести российского лидера.
"На самом деле в законодательстве предусмотрен набор действий, которые позволяют защищать честь и достоинство любого гражданина, включая президента. Что касается персонификации должности президента в этом плане, то необходимо серьезно проработать этот вопрос, изучить", – цитирует Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля добавил, что ввиду сказанного не стоит "ни отвергать, ни формулировать какую-то позицию сходу".
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