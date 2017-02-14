Фото: rusnext.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею разработки законопроекта о защите чести главы государства, отметив, что данный вопрос требует тщательной проработки.

По мнению Пескова, ввиду антипутинской кампании, которая развернулась в некоторых странах, стоит задуматься о механизмах защиты чести российского лидера.

"На самом деле в законодательстве предусмотрен набор действий, которые позволяют защищать честь и достоинство любого гражданина, включая президента. Что касается персонификации должности президента в этом плане, то необходимо серьезно проработать этот вопрос, изучить", – цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что ввиду сказанного не стоит "ни отвергать, ни формулировать какую-то позицию сходу".