Фото: mtdata.ru

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева сообщила, что Госдума разрабатывает законопроект о трудовом воспитании школьников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова министра на всероссийском форуме "Взаимодействие семьи, школы, советов женщин в гражданском и патриотическом воспитании подрастающего поколения".

"Я знаю, что ваши коллеги в Думе готовят вообще закон о трудовом воспитании школьников, который мы будем поддерживать обеими руками", – сказала Васильева, обращаясь к члену комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера Екатерине Лаховой.

Ранее глава министерства заявила о необходимости вернуть в систему образования сельские бригады, работу на приусадебном участке и уборку школьных помещений для того, чтобы перестать воспитывать "потребителей". Позже она отметила, что в школах уже есть предметы, которые включают в себя элементы трудового воспитания, нужно только этим заниматься, добавляет РИА Новости.

РБК напоминает, что за включение "труда" в государственный стандарт начального общего образования в 2015 году выступила Общественная палата РФ. По словам экспертов, в стране назрел кризис технологического образования.

В апреле минувшего года глава государства Владимир Путин также отметил важность трудового воспитания школьников, пообещав "поговорить со специалистами" об этом.