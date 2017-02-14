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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения в адрес РФ со стороны избирательного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона в кибератаках.

По словам представителя Кремля, в данный момент не может идти речи о какой-либо причастности официальной Москвы к подобного рода событиям.

"Любые обвинения официальной Москвы в возможной причастности к ним абсурдны", – цитирует Пескова "Интерфакс".

Также пресс-секретарь президента РФ добавил: "Мы не имели и не имеем никакого намерения вмешиваться во внутренние дела других стран, тем более в их электоральные процессы".

Отметим, что ранее генеральный секретарь французского движения "На марше" Ришар Ферран заявил о "сотнях и тысячах" кибератак с территории РФ. От движения "На марше" на пост президента Франции, напомним, выдвинут Эммануэль Макрон.