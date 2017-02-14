Фото: harrypotterfanon.wikia.com

Правоохранители арестовали мужчину, который в образе Гитлера гулял по улицам австрийского города Браунау-ам-Инн, пишет Life со ссылкой на местные СМИ.

"Лента.ру" со ссылкой на Reuters добавляет, что мужчина с узнаваемыми усиками, прической и костюмом успел сфотографироваться перед домом, где в 1889 году родился Гитлер, а также поразглядывать в книжном магазине журналы о Второй мировой войне.

В местном баре двойник фюрера назвался Гаральдом Гитлером.

Один из горожан в своем сообщении в Facebook отметил, что часто видел двойника Гитлера в городе. "Интересно, что бы это могло означать", – приводят его слова австрийские СМИ.

По данным издания, 25-летний шутник не оказал никакого сопротивления при задержании.