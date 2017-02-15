Фото altairegion22.ru

Люди, которые вышли на митинг в Рубцовске, спекулируют терминологией. Об этом заявила заместитель председателя правительства Алтайского края Надежда Капура.

"У нас есть семипалатинцы категории А. Они относятся к категории тех, кто получил наибольший вред здоровью. И категория В. На законодательном уровне были определены разные условия социальной поддержки этих категорий", – добавила Капура.

С января 2017 года, согласно краевому законодательству, семипалатинцы любых категорий, помимо семипалатинских льгот, имеют право только на получение краевой ежемесячной денежной выплаты, если они являются одновременно ветеранами труда, тружениками тыла.

До января 2017 года отдельные нормы законодательства Алтайского края допускали возможность предоставления семипалатинцам иных мер социальной поддержки, установленных для краевых льготных категорий граждан. Бесплатное зубопротезирование, ежемесячная денежная компенсация расходов на ЖКХ, льготы на пригородный транспорт.

Но вот право на получение иных мер социальной поддержки по краевым основаниям законодательством Алтайского края с учетом норм Закона №87-ЗС не предусмотрено.

"В связи с принятием таких изменений больше всего были затронуты семипалатинцы категории В. В настоящее время очень детально рассматривается этот вопрос. Рассматривается возможность расширения мер социальной поддержки. Также рассматриваются варианты, как выйти из ситуации, чтобы не ущемлять эту категорию льготников по правам на получение компенсации за оплату услуг ЖКХ", – отметила Капура.