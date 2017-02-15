Пройди тест о выборах и выиграй билет на КВН

Информационное агентство "Амител" и Избирательная комиссия Алтайского края предлагают пройти тест и выиграть пригласительные билеты на IХ открытый фестиваль молодежных команд "Кубок Молодого избирателя – 2017" Барнаульской лиги КВН.

Пригласительные получат первые 10 человек, верно ответившие на все 9 вопросов.

Фестиваль состоится в субботу, 18 февраля, в 18 часов (дворец культуры Барнаула, ул. Антона Петрова, д. 146а). Итоги будут подведены в пятницу, 17 февраля, в 12 часов дня. После прохождения теста в специальном окошке укажите номер своего телефона. В случае выигрыша сотрудники ИА "Амител" свяжутся с вами и расскажут, как и где забрать пригласительный.