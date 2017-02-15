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Пройди тест о выборах и выиграй билет на КВН

, ИА "Амител"
Тест на знание истории выборов

Информационное агентство "Амител" и Избирательная комиссия Алтайского края предлагают пройти тест и выиграть пригласительные билеты на IХ открытый фестиваль молодежных команд "Кубок Молодого избирателя – 2017" Барнаульской лиги КВН.

Пригласительные получат первые 10 человек, верно ответившие на все 9 вопросов.

Фестиваль состоится в субботу, 18 февраля, в 18 часов (дворец культуры Барнаула, ул. Антона Петрова, д. 146а). Итоги будут подведены в пятницу, 17 февраля, в 12 часов дня. После прохождения теста в специальном окошке укажите номер своего телефона. В случае выигрыша сотрудники ИА "Амител" свяжутся с вами и расскажут, как и где забрать пригласительный.

 

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Комментарии

15.02.2017 11:07
Санёк

Вроде бы ответил правильно на все вопросы, когда ждать звонка о вручении билетов?))

0  0
15.02.2017 11:13
- гость -

выборы и квн. они близки друг другу)))

0  0
15.02.2017 11:57
От редакции

Санёк, итоги будут подведены в пятницу, 17 февраля, в 12 часов дня. Вот примерно в это время и ждите звонка, если вы ответили на все 9 вопросов и сделали это в числе первых десяти человек. Билеты вручаем в пятницу, когда определятся все победители.

0  0
15.02.2017 11:58
Пленный

Вопросы про америкосов.

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