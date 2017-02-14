Фото: kinofanat.net

Во Владикавказе сняли с проката эротическую мелодраму "На пятьдесят оттенков темнее" из-за жалоб общественности, сообщает РИА Новости.

Продолжение фильма "Пятьдесят оттенков серого" стало лидером проката в РФ и СНГ в минувшие выходные, пишет агентство. Лента собрала 375,8 миллиона рублей. В 2015 году кинотеатры Чечни, Ингушетии, Северной Осетии и Дагестана отказались от показа первой части, сославшись на несоответствие содержания фильма ценностям ислама и менталитету граждан.

По словам представителя кинотеатра "Столичный", фильм четыре дня был в прокате, после чего поступило официальное письмо о необходимости снятия ленты с показа. При этом во всех регионах Северного Кавказа, в том числе в Моздоке, показ продолжается, подчеркивает источник. На странице кинотеатра во "ВКонтакте" сказано, что фильм сняли с проката, поскольку он "не укладывается в сознании осетинского народа и противоречит культуре многонациональной Осетии", а также из-за многочисленных обращений граждан.

Агентство отмечает, что также фильм сняли с проката в кинотеатре "Дружба" в Северной Осетии. При этом в североосетинском Моздоке билеты на ленту продают. Также "На пятьдесят оттенков темнее" можно посмотреть в Чеченской республике.

В Махачкале из пяти кинотеатров фильм можно посмотреть лишь в одном - "Cinemahall". При этом в кассах кинотеатра подчеркнули, что претензий по поводу фильма не возникало. При этом в кинотеатре "Россия" в Махачкале в прокат взяли другие фильмы, а мелодрама "не влезла в расписание сеансов по времени".

В кассах махачкалинского кинотеатра "Октябрь" фильм показывать не стали, связывая это, в том числе, с жалобами религиозных деятелей во время показа первой части. В Назрани же в кинотеатре один зал, поэтому мелодраму там посмотреть невозможно из-за того, что "кинотеатр не справляется с показами".

Агентство добавляет, что ленту, как и первый фильм в 2015 году, можно посмотреть в Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии.