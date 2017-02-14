Фото: youtube.com

Камера наблюдения зафиксировала нападение на инкассаторов, которое произошло в Москве рядом с отделением "Почты России". Видео размещено на видеохостинге YouTube, пишет "Российская газета".

На кадрах видно, что три злоумышленника устроили засаду, переодевшись в дворников. Затем они нападают на инкассаторскую машину, которая принадлежала ФГУП "Главный центр спецсвязи".

Читайте также: Вооруженное нападение на инкассаторов произошло у "Почты России" в Москве

Ранее появилась информация, что во время перестрелки был убит один из нападавших. Двое других, один из которых был ранен, скрылись на машине Mercedes. Полиция продолжает поиск преступников, в столице объявлен план "Перехват". Также во время перестрелки ранение получил один из инкассаторов, его госпитализировали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц.