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Аномальные холода покидают Алтайский край

, ИА "Амител"
Погода на территории региона в среду, 15 февраля, начнет меняться

Фото: werdok.ru

Период аномальных морозов, пришедших в Алтайский край на прошлой неделе, завершается – в среду, 15 февраля, погода начнет меняться в сторону потепления.

Если минувшей ночью температура по краю достигала -34 градусов, то днем будет -15…-20 градусов, а в предгорьях -9…-14 градусов.

Осадки не прогнозируются. Усилится ветер. Если в предыдущие дни в регионе было практически безветренно, то в среду порывы будут достигать 12 метров в секунду.

В Барнауле также без осадков, в утренние часы изморозь, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -15…-17 градусов. Ветер в городе южный, два-семь метров в секунду.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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