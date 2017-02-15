Фото: werdok.ru

Период аномальных морозов, пришедших в Алтайский край на прошлой неделе, завершается – в среду, 15 февраля, погода начнет меняться в сторону потепления.

Если минувшей ночью температура по краю достигала -34 градусов, то днем будет -15…-20 градусов, а в предгорьях -9…-14 градусов.

Осадки не прогнозируются. Усилится ветер. Если в предыдущие дни в регионе было практически безветренно, то в среду порывы будут достигать 12 метров в секунду.

В Барнауле также без осадков, в утренние часы изморозь, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -15…-17 градусов. Ветер в городе южный, два-семь метров в секунду.