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Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает, что детям до десяти лет вообще не стоит пользоваться интернетом. Соответствующее мнение он высказал в интервью газете "Аргументы и Факты", пишет Znak.

Кроме этого, Жаров добавил, что активно пользоваться интернетом дети должны начинать в еще более позднем возрасте. Глава Роскомнадзора отметил, что нужно контролировать время нахождения ребенка в сети. Его можно постепенно увеличивать от 45 минут в день, однако максимальным сроком, по его мнению, является два часа в интернете.

Жаров уточнил, что, когда ребенок тихо сидит с планшетом, это не означает, что у него все хорошо, ситуация может быть полностью противоположной. Проблемы могут возникнуть самые разные, отмечает глава ведомства: от приглашения в опасные группы до кибертравли. Кроме этого, злоумышленники могут попробовать через детей проникнуть в личное пространство семьи.

Также глава Роскомнадзора напомнил о существовании "групп смерти", всплеск которых вновь отмечался в начале текущего года. Жаров напомнил, что число подростковых самоубийств с годами остается равно 700. Он связывает это с хрупкой психикой детей, а также воздействием "групп смерти".

Жаров добавил, что в последнее время Роскомнадзор заблокировал 150 самых популярных сообществ на данную тематику, не дожидаясь официальных запросов. "Решили, что в данном случае надо действовать не по бюрократическим, а по человеческим правилам", — приводит его слова издание.