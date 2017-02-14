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Украинский премьер-министр Владимир Гройсман назвал главу фракции партии "Батькивщина" в Верховной Раде Юлию Тимошенко мамой экономической слабости Украины и коррупции. Соответствующее заявление прозвучало во вторник, 14 февраля, на заседании правительства, пишет "Лента.ру" со ссылкой на канал "112 Украина".

"Я считаю, что мамой украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко", — приводит издание слова премьера. Также он отметил, что Тимошенко делала все для уничтожения Украины в течение 20 лет, "и всегда кто-то ей мешал".

Также Гройсман добавил, что Тимошенко стремится к власти любой ценой, не произнеся при этом, по его мнению, ни слова правды. Премьер-министр обвинил ее в подыгрывании олигархам и другим компаньонам "по поводу финансирования каких-то вещей". "Или, может, она не имеет отношения к коррупционным схемам с газом и уничтожению энергетической независимости?" — сказал премьер.

Издание напоминает, что накануне Тимошенко поставила Гройсману и главе страны Петру Порошенко ультиматум: она пообещала подать на них в суд, если до конца 13 февраля в Раде не восстановят регистрацию законопроекта об отставке главы правительства. По ее мнению, Гройсмана нужно отстранить от должности из-за двукратного падения ВВП, гиперинфляции, уничтожения малого предпринимательства, увеличения тарифов на ЖКХ и понижения социальных стандартов.

Отмечается, что законопроект об отставке Гройсмана зарегистрировали в парламенте 10 февраля, но спустя несколько часов документ с сайта убрали.